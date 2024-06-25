باريس سان جرمان مهتم بضم المدافع الأوكراني "زابارني" إلى صفوفه

يعد مدافع إيليا زابارني مدرج في قائمة أهداف الانتقالات لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

باريس سان جيرمان هو أحد المهتمين بالحصول على اللاعب الأوكراني البالغ من العمر 21 عامًا وهو مستعد للقيام بذلك فورًا بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024، كما ذكرت صحيفة ميرور.

ويهدف بورنموث إلى الحفاظ على زابارني الذي انضم إليهم في يناير 2023 قادما من دينامو كييف. منذ ذلك الحين، لعب المدافع 47 مباراة مع فريق “الكرز”، وسجل هدفًا واحدًا.

ويستمر عقده مع النادي الحالي حتى صيف 2028. ويقدر موقع ترانسفير ماركت قيمة اللاعب بـ 32 مليون يورو.