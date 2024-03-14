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باريس سان جيرمان يبلغ قبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم

منذ 41 دقيقة
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

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سجل كيليان مبابي هدفا ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-1 على نيس (الأربعاء 13-3-2024) ويضمن التأهل إلى قبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

ومنح مبابي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 حيث سدد الكرة بين ساقي مارسين بولكا حارس نيس بعد تبادل للكرة ببراعة مع فابيان رويز.

وضاعف باريس سان جيرمان تقدمه في الدقيقة 33 عندما أبعد بولكا الكرة باتجاه الجناح عثمان ديمبلي الذي مررها إلى رويز الذي سددها بدوره بهدوء في الشباك المفتوحة.

وقلص نيس الفارق بعد أربع دقائق عندما اندفع جيريمي بوجا في انطلاقة رائعة داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى جايتان لابور الذي سدد في الشباك مباشرة.

لكن لوكاس بيرالدو حسم الفوز لفريق باريس سان جيرمان عندما سجل برأسه بعد مرور ساعة من اللعب.

وتم ايقاف اللعب لفترة طويلة بعد الهدف حيث أصيب بولكا بضربة بالركبة في أنفه مما تطلب خضوعه للعلاج وتغيير قميص الحارس.

وسيواجه باريس سان جيرمان ستاد رين في قبل النهائي يوم 3 أبريل نيسان المقبل بينما سيلعب أولمبيك ليون أمام فالينسيان في قبل النهائي الآخر في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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