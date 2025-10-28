الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
باريس سان جيرمان يحقق إيرادات قياسية بقيمة 837 مليون يورو

شعار نادي باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان إيرادات قياسية في موسم 2024-2025 بلغت 837 مليون يورو (976.11 مليون دولار) وفقا لما أعلنه النادي الفائز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتخطى باريس سان جيرمان، الذي احتل المركز الثالث فيما يعرف بدوري ديلويت لأموال كرة القدم في يناير كانون الثاني الماضي، أعلى إيراداته السابقة التي بلغت 806 ملايين يورو.

وحقق النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي 367 مليون يورو من الإيرادات التجارية و175 مليون يورو من إيرادات أيام المباريات إذ بيعت جميع تذاكر ملعب بارك دي برينس في 170 مباراة متتالية.

وكان موسم 2024-2025 موسما تاريخيا حيث فاز باريس سان جيرمان بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسية قبل أن يخسر في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال باريس سان جيرمان في بيان “يُظهر هذا الأداء نضج المشروع منذ وصول المساهم الرئيسي شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ويؤكد صلابة النموذج الاقتصادي للنادي، الذي أصبح الآن من بين الأكثر نجاحا في العالم”.

واستحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية على النادي في 2011.

وتم تضمين إيرادات كأس العالم للأندية حتى دور الثمانية في التقرير المالي لهذا الموسم بينما ستنعكس الأدوار التالية في نتائج العام المقبل.

ورغم الإيرادات القياسية فإن باريس سان جيرمان سجل خسارة سنوية على الرغم من أن النادي لم يكشف عن العجز.

وفي الموسم الماضي، أعلن باريس سان جيرمان عن خسارة بلغت حوالي 60 مليون يورو.

  • رويترز

