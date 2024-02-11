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باريس سان جيرمان ينتفض ويهزم ليل 3-1

منذ 16 دقيقة
لاعبو باريس سان جيرمان

لاعبو باريس سان جيرمان

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تعافى باريس سان جيرمان من استقبال هدف مبكر ليحسم فوزه 3-1 على ضيفه ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت ليبتعد بفارق 11 نقطة في الصدارة.

وأسكت يوسف يازيجي جماهير استاد بارك دي برينس حين منح ليل التقدم بعد ست دقائق من البداية بعدما اقتنص كرة إثر إبعاد خاطئ قرب المرمى وأودعها مرمى كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان العائد بعد غياب.

وأدرك جونسالو راموس التعادل لأصحاب الأرض بعد أربع دقائق فقط بتسديدة من عشرة أمتار، ووضع أليكسندرو مدافع ليل باريس سان جيرمان في المقدمة بهدف عكسي قبل أن يحسم راندال كولو مواني الفوز في الدقيقة 80.

وعزز باريس سان جيرمان تفوقه في الصدارة قبل أن يستضيف نيس صاحب المركز الثاني موناكو الخامس غدا الأحد. وظل ليل في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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