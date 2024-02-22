بافتتاح الدوري الأمريكي.. ميسي يتألق في فوز ميامي على ريال سولت ليك

صنع ليونيل ميسي هدفا وشارك في آخر لينجو إنتر ميامي من انتفاضة ريال سولت ليك بعد الاستراحة وليفوز 2-صفر في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم 2024.

وهيمن ميامي على الشوط الأول في فورت لودرديل وافتتح التسجيل في الدقيقة 39 عندما راوغ ميسي الدفاع ليمرر الكرة إلى روبرت تيلور، الذي بدت تسديدته المنخفضة وكأن الحارس زاك ماكماث تصدى لها قبل أن تفلت بين ذراعيه وتدخل الشباك.

ونشط سولت ليك، الذي كان مترددا في الشوط الأول، بعد الاستراحة وبدأ في زيادة الضغط على إنتر ميامي الذي قضى فترة الإعداد للموسم في جولة بآسيا والشرق الأوسط.

ونجا ميامي من الضغط بمساعدة الحارس دريك كالندر وحسم الفوز عندما تعاون ميسي مع زميله السابق في برشلونة لويس سواريز ليصنعا الكرة لدييجو جوميز ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 83.

وتسبب هذا الهدف في إطلاق الألعاب النارية على ملعب تشيس المسمى حديثا مع بدء الموسم التاسع والعشرين للدوري الأمريكي للمحترفين بفوز فريق ميسي.

وقال سواريز عبر مترجم بعد أول مباراة له في المسابقة “كنت أعلم أنني سأواجه منافسة قوية (في الدوري الأمريكي). إنتر ميامي أحد المرشحين للفوز باللقب، كنا نعلم أننا سنلعب دائما ضد فريق قوي”.

وأحدث ميسي ضجة كبيرة بانضمامه إلى ميامي منتصف الموسم في يوليو الماضي، وقاده للقب كأس الدوري، لكنه لم يتمكن من نشر ما يكفي من السحر لمساعدة ناديه الجديد في التغلب على نتائج بداية الموسم والتأهل للأدوار الإقصائية.

وتعاقد ميامي، الذي يشارك في ملكيته قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكام، مع سواريز المهاجم القادم من أوروجواي (37 عاما) وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا خلال فترة الانتقالات الأخيرة وأصبح مرشحا للفوز بكأس الدوري الأمريكي لأول مرة.

وسيسافر ميامي الآن لمواجهة فريق بيكام السابق لوس أنجليس جالاكسي يوم الأحد المقبل في ولاية كاليفورنيا.