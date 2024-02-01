باكس يتعثر مع عودة داميان ليلارد إلى بورتلاند

سجل أنفيرني سيمونز 24 نقطة ليفسد بورتلاند تريل بليزرز عودة داميان ليلارد إلى ملعب فريقه السابق بفوزه على ميلووكي باكس 119-116 في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ولعب ليلارد 11 موسما مع تريل بليزرز قبل سعيه للرحيل ليدخل في صفقة تبادلية انتقل بموجبها إلى باكس.

ووضع سيمونز تريل بليزرز في المقدمة قبل 17.6 ثانية على النهاية وأضاف جيريمي جرانت نقطتين برميتين حرتين قبل 4.6 ثانية على النهاية ليحقق بورتلاند فوزه الثاني على التوالي.

وأضاف دياندر إيتون 20 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لتريل بليزرز.

وسجل العملاق يانيس أنتيتوكومبو 27 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، فيما أحرز ليلارد 25 نقطة وصنع سبع تمريرات حاسمة، بينما سجل كريس ميدلتون 21 نقطة وصنع ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في باكس الذي خسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات.

وفي باقي المباريات، خسر واشنطن ويزاردز 125-109 على أرضه أمام لوس أنجليس كليبرز، وكذلك خسر تشارلوت هورنتس 117-110 على أرضه أمام شيكاجو بولز.

وتغلب كليفلاند كافاليرز 128-121 على ضيفه ديترويت بيستونز، وميامي هيت على ضيفه سكرامنتو كينجز 115-106. وكذلك انتصر أوكلاهوما سيتي ثاندر 105-100 على ضيفه دنفر ناجتس.

وخسر سان أنطونيو سبيرز 108-98 أمام ضيفه أولاندو ماجيك، فيما تغلب مينيسوتا تمبرولفز 121-87 على ضيفه دالاس مافريكس، وتفوق نيو أورليانز بليكانز 110-99 على مضيفه هيوستون روكتس.

وخسر بروكلين نيتس 136-120 على أرضه أمام فينكس صنز.