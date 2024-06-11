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بالتراضي.. فيرونا يودع مدربه باروني بعد موسم صعب

منذ 53 دقيقة
المدرب ماركو باروني

المدرب ماركو باروني

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‬أعلن هيلاس فيرونا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين انفصاله عن المدرب ماركو باروني بالتراضي.

وتولى باروني تدريب فيرونا في يوليو تموز 2023 بعد توقيع عقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويرحل المدرب بعد قضاء موسم واحد كافح خلاله الفريق من أجل تجنب الهبوط وضمن البقاء في دوري الأضواء في الجولة قبل الأخيرة.

وذكر النادي في بيان “يتقدم الرئيس ماوريتسو سيتي بالنيابة عن النادي بأسره بالشكر للسيد باروني على عمله هذا الموسم ويتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية”.

وسبق أن تولى باروني (60 عاما) تدريب بينفينتو وفروزينوني وليتشي في دوري الدرجة الأولى المحلي

وبحسب تقارير في وسائل إعلام إيطالية، من المتوقع أن يتولى باروني تدريب لاتسيو عقب استقالة مدربه إيجور تيودور مؤخرا بعد أقل من ثلاثة أشهر في منصبه.

    المصدر :
  • رويترز

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