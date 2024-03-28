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بالفيديو.. وفاة لاعب جزائري في الملعب وسط غياب الإسعاف

منذ 40 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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لا تزال تداعيات الوفاة المفاجئة للاعب الفريق الجزائري وسيم جزّار تشغل الأوساط الجزائرية، خصوصا بعد حديث عن تقصير بالإسعاف.

فقد تحرّكت محكمة مروانة بباتنة لفتح تحقيق في القضية، وذلك بعد ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة للمسؤولين عن الرياضة في البلاد.

فأصدرت المحكمة بيانا إثر الحادثة التي وقعت على أرضي الملعب، خلال مباراة رسمية جمعت بين فريق أشبال نجم واد الماء وأمل مروان، الأسبوع الماضي.

وذكر المصدر وفقا للبيان، أنه “عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة الرَأي العام أنه بتاريخ 15 مارس 2024، وردت معلومات من طرف مصالح الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخارجي بوادي الماء مفادها تعرض اللاعب (ج.ن) البالغ من العمر 17 سنة لسقوط أدى إلى إصابته على مستوى الرأس بعد احتكاكه بلاعب آخر بالملعب البلدي لبلدية وادي الماء”.

كما نقل أن الحادث وقع خلال مباراة رسمية في كرة القدم بين فريق الراحل أشبال نجم وادي الماء وفريق أمل مروانة، ثم تمَّ نقله على إثرها للمستشفى الجامعي باتنة لتلقي العلاج.

ومكث اللاعب في المستشفى، حسب بيان المحكمة من تاريخ الـ15 مارس الجاري إلى يوم الـ24 من نفس الشهر وهو تاريخ وفاته، ولذلك أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع لاسيما الجانب المرتبط باتخاذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه التظاهرات الرياضية.

يشار إلى أن اللاعب الشاب وسيم جزار كان توفي في 24 مارس، متأثرا بإصابة على مستوى الرأس بعد سقوطه في إحدى مباريات ناديه ضدّ أمل مروانة لفئة أقل من 17 سنة، وهذا بعد التحامه مع أحد لاعبي الخصم، ودخل في غيبوبة دامت أسبوعا كاملًا انتهت بإعلان وفاته.

إلى ذلك، فتحت وفاة اللاعب الشاب، الجدل حول مدى احترام المسؤولين عن الرياضة في الجزائر، لإجراءات السلامة في الملاعب، ودعا البعض إلى محاسبة الأطراف التي قد تكون مسؤولة عن الحادثة.

ليخرج بعدها بتصريح إعلامي سمير جزار والد اللاعب وسيم، موضحا أن ما حز في نفسه هو غياب سيارة الإسعاف أثناء المقابلة، ما جعل اللاعبين والمسؤولين ينقلونه في سيارة عادية.

فأكد بدوره، رئيس الرابطة الجهوية لباتنة شوقي بوخالفة، أن شروط إحضار سيارات الإسعاف للملاعب لم تكن مطبقة بشكل صحيح.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد عزى في وفاة اللاعب وسيم جزار، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى تلقى وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نبأ وفاة لاعب فريق نجم وادي الماء لفئة أقل من 17 عاماً، الشَّاب وسيم جزار”.

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