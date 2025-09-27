السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
بانيايا يحطم الرقم القياسي للفة وينطلق من المركز الأول في اليابان

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2025 10:32 صباحًا
الإيطالي فرانشيسكو بانيايا

الإيطالي فرانشيسكو بانيايا

سينطلق فرانشيسكو بانيايا بطل العالم مرتين في بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى من المركز الأول للمرة الثانية هذا الموسم عندما حقق متسابق دوكاتي رقما قياسيا في اللفة خلال التجارب التأهيلية في سباق جائزة اليابان الكبرى اليوم السبت.

وعبر المتسابق الإيطالي (28 عاما) خط النهاية بأسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و42.911 ثانية في أجواء مشمسة غالبا في موتيجي، بينما تأهل بطل العالم 2020 جوان مير في المركز الثاني وأكمل متصدر البطولة مارك ماركيز الصف الأمامي.

وقال بانيايا، الذي انطلق من المركز الأول هذا الموسم في سباق جائزة التشيك الكبرى في يوليو تموز الماضي، “أنا سعيد. إنه شعور لا يُصدق. أشعر أنني قادر على الدفع بأقصى ما يمكنني. أشعر أنني أستطيع فعل ما أريد بدراجتي، هذا شيء افتقدته العام الماضي. أنا سعيد جدا بذلك”.

ويتصدر ماركيز ترتيب بطولة العالم للدرجات النارية برصيد 512 نقطة بينما يحتل شقيقه الأصغر أليكس، الذي تأهل في المركز الثامن، المركز الثاني برصيد 330 نقطة.

ويمكن لماركيز أن يقترب أكثر من لقبه العالمي السابع في سباق السرعة الذي سيقام في وقت لاحق اليوم.

وقال ماركيز “لم يتوقع أحد أن يكون سباقا سهلا. أشعر بتحسن مستمر. تعرضنا لحادث بسيط في التجارب الحرة الثالثة، مما أثر على ثقتنا قليلا، لكنني شعرت بالراحة على الدراجة في التجارب”.

وسيبدأ حامل اللقب خورخي مارتن من المركز 17 بعد غيابه عن التجارب التأهيلية الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

