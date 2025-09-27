بانيايا يستعيد مستواه بفوزه بسباق السرعة في اليابان وماركيز يقترب من اللقب

استعاد فرانشيسكو بانيايا بطل العالم للدراجات النارية للفئة الأولى مرتين مستواه القوي عندما فاز بسباق السرعة في جائزة اليابان الكبرى بعد انطلاقه من المركز الأول اليوم السبت، بينما وضع زميله في فريق دوكاتي مارك ماركيز نفسه على بُعد خطوات من لقبه العالمي السابع عقب حصوله على المركز الثاني.

وقدم بانيايا بداية رائعة وسرعان ما تقدم بأريحية وعبر خط النهاية متقدما بفارق كبير على ماركيز، الذي أنهى شقيقه الأصغر وأقرب منافسيه على اللقب أليكس السباق بدون نقاط في المركز العاشر.

ووسع ماركيز الفارق مع أليكس في الترتيب العام بفارق 191 نقطة.

ويمكن للمتسابق الإسباني ‭‭)‬‬ 32 عاما) الفوز باللقب في موتيجي غدا الأحد إذا لم يتأخر أكثر من ست نقاط عن شقيقه الأصغر.

وقال ماركيز “كنت أفقد الوقت، ثم رأيت بيكو (بانيايا) يبتعد، فقررت أن أحاول تقديم أدائي المعتاد. عندما كنت في المقدمة كانت السرعة جيدة والشعور يتحسن في كل مرة.

“غدا سيكون سباقا طويلا، لكن لا يمكننا أن ننسى أن هدفنا الرئيسي هذا الأسبوع هو هدف آخر”.

وبدا بانيايا، الذي يتأخر عن ماركيز بفارق 272 نقطة، متأثرا بشكل واضح بعد فوزه الأول في سباق السرعة هذا الموسم.

وقال المتسابق الإيطالي “لقد عدت لتقديم أفضل سباقاتي- البدء بشكل جيد والدفع للأمام وليس القتال في الخلف. سعيد للغاية. أريد توجيه الشكر للفريق، الذي كما هو دائما، قام بعمل لا يُصدق ليقدم لي أخيرا دراجة رائعة.

“كنت قادرا على الدفع بقوة والتحكم، وهذا أمر رائع للغاية، هذه مشاعر رائعة”.

واحتل الإسباني بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم)، الذي تأهل في المركز الرابع، المركز الثالث أمام مواطنه الإسباني جوان مير الذي ابتعد عن منصة التتويج.

واحتل أكوستا (21 عاما) المركز الثاني لفترة وجيزة لكن ماركيز تخطاه قبل لفتين على النهاية.

مارتن يتعرض لضربة أخرى

استمر الموسم الكارثي لحامل اللقب خورخي مارتن بعد اصطدام المتسابق الإسباني (27 عاما) بزميله في فريق أبريليا ماركو بيتسيكي في اللفة الافتتاحية، وذلك بعد انطلاقه من المركز 17.

وأكدت بطولة العالم في وقت لاحق أن مارتن، الذي غاب بالفعل عن عشرة سباقات هذا الموسم بسبب الإصابات، لن يشارك في سباق الغد بعد أن كشفت الأشعة عن إصابته بكسر في عظم الترقوة اليمنى.

وقال فريق أبريليا في بيان “سيتم نقل المتسابق بطائرة مروحية إلى مستشفى جامعة دوكيو الطبية للخضوع لفحص بالأشعة المقطعية لإجراء أفضل تقييم لحالته”.

وفي هذه الأثناء يخضع الإيطالي بيتسيكي لفحوصات طبية في ساقه اليمنى.