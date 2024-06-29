"بانيايا" يسجل لفة قياسية ويحسم مركز أول المنطلقين بجائزة هولندا

حطم فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي والفائز ببطولة العالم للدراجات النارية مرتين الزمن القياسي للفة في التجارب التأهيلية ليحسم مركز أول المنطلقين للمرة الأولى هذا الموسم في جائزة هولندا الكبرى اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024.

وقدم المتسابق الإيطالي البالغ عمره 27 عاما أداء قويا في التجارب الحرة على حلبة أسين وسجل زمنا قدره دقيقة واحدة و30.540 ثانية ليتفوق على خورخي مارتن متصدر الترتيب العام والذي قطع لفة في دقيقة واحدة و30.877 ثانية في الجولة الثانية من التجارب.

وحل مارتن، متسابق بريما براماك ريسنج والذي يتصدر الترتيب العام بفارق 18 نقطة أمام بانيايا، في المركز الثاني، بينما جاء مافريك بينياليس متسابق أبريليا ريسنج في المركز الثالث.

وقال بانيايا “عانت بعض الشيء للوصول إلى الحد لتحقيق مركز أول المنطلقين، لكنني في السباقات الأخيرة كنت أقرب بعض الشيء، وأخيرا حققت مركز أول المنطلقين.

“إنه أمر رائع أمام هذا الجمهور. لنحاول أن نفعل نفس الشيء مساء، نحاول التصدر. لن يكون سهلا، لكنني سعيد جدا”.

ويقام سباق السرعة في وقت لاحق اليوم السبت.

وقال مارتن (26 عاما) إن تركيزه منصب على نفسه في ظل محاولات بانيايا لتقليص الفارق الذي يفصله عن الصدارة في الترتيب العام.

وأضاف “أنا سعيد جدا… كنت قريبا جدا من مركز أول المنطلقين… أعتقد أن الإيقاع سريع. بيكو (بانيايا) سيحاول أن يجعل السباق سريعا جدا لكننا مستعدون لذلك”.