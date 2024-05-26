"بانيايا" يفوز بسباق كتالونيا للدراجات النارية

توج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق فريق دوكاتي بطلا لسباق جائزة كتالونيا الكبرى للدراجات النارية اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، بعد تفوقه على جميع أقرانه ليقلص الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب العام للبطولة الإسباني خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج الذي احتل المركز الثاني في السباق على مضمار حلبة برشلونة-قطالونيا.

وواصل الإسباني مارك ماركيز متسابق جريسيني ريسنج تألقه بعد فوزه بسباق السرعة أمس السبت عندما احتل المركز الثالث في السباق اليوم رغم انطلاقه من المركز 14 بعد أن حافظ على تقدمه على أليكس إسبارجارو الذي انطلق أولا حتى نهاية السباق.