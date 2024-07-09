باوليني تتأهل لقبل نهائي بطولة ويمبلدون على حساب نافارو

فازت الإيطالية جاسمين باوليني 6-2 و6-1 على الأمريكية إيما نافارو، اليوم الثلاثاء، لتصبح أول إيطالية في عصر الاحتراف تتأهل إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس حيث تواجه الكرواتية المخضرمة دونا فيكيتش.

وبهذا تتفوق اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما على مواطناتها كاميلا جورجي (2018) وفرانشيسكا سكيافوني (2009) وسيلفيا فارينا إليا (2003) ولورا جولارسا (1989) واللاتي لم يتمكنّ من تخطي حاجز دور الثمانية في ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت نافارو الإرسال أولا في الشوط الثالث بضربة أمامية قوية، لكن باوليني ردت الكسر مباشرة ووضعت منافستها تحت الضغط بعد تبادلات قوية من الخط الخلفي لتتقدم 5-2 في المجموعة الأولى.

وفازت اللاعب الإيطالية بخامس شوط على التوالي لتحسم المجموعة الأولى سريعا على الملعب الرئيسي.

وحصلت نافارو، التي لم يسبق أن خسرت أمام باوليني في ثلاث مباريات سابقة، على فرصتين للكسر في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية، لكنها لم تتمكن من استغلالهما

وتبددت آمال اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما في الوصول إلى قبل النهائي بإحدى البطولات الكبرى عندما تقدمت باوليني 5-1 في المجموعة الثانية لتحسم الفوز.