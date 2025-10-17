باوليني تتغلب على بنتشيتش لتبلغ قبل نهائي بطولة نينغبو للتنس وتأهل ريباكينا

حافظت الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الثانية على آمالها في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوزها الصعب على الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بليندا بنتشيتش بنتيجة 5-7 و7-5 و6-3 في دور الثمانية من بطولة نينغبو المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

وستلعب باوليني ضد المصنفة الثالثة إيلينا ريباكينا في قبل النهائي، بعد أن استغرقت اللاعبة القادمة من قازاخستان والمولودة في روسيا أقل من ساعة للفوز 6-2 و6-صفر على أيلا تومليانوفيتش.

وتحتاج باوليني التي وصلت مرتين إلى المباراة النهائية في البطولات الأربع الكبرى، للفوز على ريباكينا في قبل النهائي لتتأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات الشهر المقبل في الرياض.

وكانت المباراة ضد بنتشيتش في بطولة نينغبو من فئة 500 نقطة والمقامة على الملاعب الصلبة، والتي استمرت ثلاث ساعات و22 دقيقة، أطول مباراة في موسم باوليني.

ولعبت بنتشيتش (28 عاما) شوط إرسالها للفوز بالمباراة عندما كانت متقدمة 5-4 في المجموعة الثانية لكنها لم تتمكن من الحسم.

وتراجع مستواها أكثر في المجموعة الحاسمة عندما أخذت وقتا مستقطعا طبيا بسبب مشكلة في الفخذ عندما كانت متأخرة 4-3.

وقالت باوليني، التي كانت وصيفة البطلة في فرنسا المفتوحة وويمبلدون العام الماضي “كانت واحدة من أصعب المباريات التي لعبتها على الإطلاق”.

وأضافت “بليندا لاعبة رائعة وشخص جيد للغاية. كانت تستحق الفوز اليوم أيضا، لذلك كان الأمر صعبا جدا”.

وتابعت “أنا سعيدة لأنني تمكنت من التماسك بعدما ارتكبت الكثير من الأخطاء في البداية. لم أتمكن من تقديم أفضل مستوياتي، ولكن بعد ذلك حاولت فقط التماسك في كل نقطة وتحويل (مسار) المباراة بطريقة ما”.

وتأهلت أرينا سبالينكا، وإيجا شيانتيك، وكوكو جوف، وأماندا أنيسيموفا، وجيسيكا بيجولا، وماديسون كيز إلى البطولة الختامية في الرياض، ولا يزال هناك مقعدان متاحان.

* ريباكينا تتفوق على تومليانوفيتش

ظلت ريباكينا أيضا في المنافسة على مكان في البطولة الختامية للموسم، بعدما أطلقت سبع ضربات إرسال ساحقة واستفادت من ارتكاب تومليانوفيتش لتسعة أخطاء مزودجة.

وحققت ريباكينا بطلة ويملبدون السابقة، 50 انتصارا حتى الآن هذا العام، وتأهلت إلى قبل النهائي في سبع بطولات.

وقالت “سيكون من الجيد بالطبع التأهل (للبطولة الختامية)، ولكن أعلم أنني ما زلت بحاجة للفوز بالكثير من المباريات. ليس هنا فقط، ولكن أيضا الأسبوع المقبل”.

وأضاف “أعتقد أن إرسالي كان جيدا اليوم. اللعب ضد أيلا ليس سهلا. كانت الكثير من الأمور في صالحي اليوم. بشكل عام أنا سعيدة بالفوز بمجموعتين دون رد، وأتطلع للغد”.

وتغلبت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة الرابعة 6-3 و6-3 على الأمريكية مكارتني كيسلر. وستواجه بعد ذلك الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين اللاعبة المحلية تشو لين ضد المصنفة السابعة ديانا شنايدر.