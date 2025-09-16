باوليني تحسم فوز إيطاليا على الصين والتقدم في كأس بيلي جين كينج للتنس

حجزت إيطاليا، حاملة اللقب، مكانها في الدور قبل النهائي من بطولة كأس بيلي جين كينج للتنس بتقدمها 2-صفر على الصين المستضيفة إثر فوز جاسمين باوليني المصنفة الثامنة عالميا 4-6 و7-6 و6-4 على وانج شينيو في شينزين اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، حققت إليزابيتا كوتشاريتو عودة قوية لتفوز 4-6 و7-5 و7-5 على يوان يوي، إذ استعرضت صحوة بعد خسارة المجموعة الأولى والتأخر 4-صفر في المجموعة الثانية لتقلب موازين المباراة لصالحها وتمنح إيطاليا التقدم.

وبدت باوليني قريبة من الخسارة عندما تأخرت 5-3 في المجموعة الثانية، لكنها عادت وفرضت سيطرتها في الشوط الفاصل قبل أن تصمد أمام اندفاع وانج في المجموعة الثالثة لتحسم الفوز.

وستلتقي إيطاليا بالدور قبل النهائي مع الفائز في مواجهة دور الثمانية غدا الأربعاء بين إسبانيا، الفائزة باللقب خمس مرات، وأوكرانيا.