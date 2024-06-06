باوليني تفوز بسهولة وتتأهل لمواجهة شيانتيك في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس

تغلبت جاسمين باوليني على الروسية الشابة ميرا أندريفا 6-3 و6-1 لتتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الخميس.

وأصبحت باوليني (28 عاما) أول إيطالية تصل إلى النهائي في باريس منذ زميلتها في منافسات الزوجي سارة إراني في 2012. وجاء فوزها الكبير بعدما حجز مواطنها يانيك سينر، الذي ضمن تصدر التصنيف العالمي يوم الاثنين المقبل، إلى قبل النهائي في فردي الرجال.

وفي النهائي، تواجه باوليني، التي استغلت ضربتها الأمامية القوية لأقصى درجة، البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا والتي فازت باللقب في آخر نسختين. وتأهلت شيانتيك إلى النهائي بعدما فازت بسهولة على كوكو جوف في الدور قبل النهائي.

ولم تستغل أندريفا، التي تغلبت على باوليني في مدريد في أبريل نيسان، الفرص القليلة التي سنحت لها وارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة لتضيع فرصتها في المباراة الأولى التي تخوضها اللاعبتان بقبل نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وقالت باوليني، المصنفة 12 في البطولة والتي ستخوض قبل نهائي الزوجي غدا الجمعة، “لقد كانت مباراة صعبة، إنها تلعب بصورة رائعة، إنها في 17 من عمرها، إنها متكاملة جدا، لذا كنت متوترة بعض الشيء قبل المباراة.

“خسرت أمامها قبل شهر واحد لذا قلت في نفسي، هيا عليك تقديم أداء أفضل، اليوم كنت متوترة في المجموعة الأولى لكن كرة تلو الأخرى، شعرت بالاسترخاء”.

وتحت أنظار إراني الموجودة في المدرجات، أطلقت باوليني وابلا من الضربات الأمامية القوية.

وفي المقابل، ردت أندريفا بضربات عميقة في شوط إرسالها في بداية مثيرة.

وكسرت باوليني إرسال منافستها لتتقدم 3-1 ودافعت عن ثلاث نقاط للكسر لتتقدم 4-1. وأنقذت نقطتين أخريين في الشوط السابع قبل أن تحسم المجموعة الأولى في أول فرصة سنحت لها.

وكسرت اللاعبة الإيطالية إرسال منافستها مبكرا في المجموعة الثانية ومضت في طريقها للفوز بالمباراة عندما لعبت ضربة أمامية قوية في أول فرصة للانتصار سنحت لها.