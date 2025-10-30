باونوفيتش مدرباً جديداً لصربيا للإبقاء على آمالها في التأهل لكأس العالم

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم اليوم الخميس التعاقد مع فيلكو باونوفيتش مدرب ريال أوفييدو السابق لتولي زمام المنتخب الأول عقب استقالة دراجان ستويكوفيتش بعد الهزيمة المفاجئة على أرضها أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

واستقال ستويكوفيتش بعد خسارة صربيا 1-صفر أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم لتتلاشى آمالها في التأهل المباشر لكأس العالم إذ يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة 11 خلف إنجلترا وألبانيا.

وتحرك الاتحاد سريعا للتعاقد مع باونوفيتش، الذي قاد منتخب البلاد تحت 20 عاما إلى لقب كأس العالم في 2015، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق جاهدا لضمان التأهل مع تبقي مباراتين على نهاية دور المجموعات.

وقاد باونوفيتش جهود أوفييدو للصعود مع عودته إلى دوري الأضواء الإسباني بعد غياب دام 24 عاما لكن النادي أقال المدرب البالغ عمره 48 عاما هذا الشهر لسوء النتائج إذ يحتل الفريق المركز 17 بعدما حقق انتصارين فقط.

وقال برانكو رادويكو، الأمين العام للاتحادالصربي في بيان “أظهر فيلكو باونوفيتش منذ اليوم الأول أنه يضع مصالح المنتخب الوطني لكرة القدم فوق كل شيء آخر.

“ولم تكن أولويته الحصول على عقد أو وضع شروط مالية، بل أن يكون متاحا على الفور لاتحاد كرة القدم الصربي وتولي مسؤولية الفريق في مثل هذه اللحظة المهمة”.

وبعدما ضمنت إنجلترا بالفعل صدارة المجموعة، لم يعد بإمكان صربيا التأهل مباشرة ولكنها ستظل في المنافسة على مكان في الملحق.

ويتمثل التحدي الأول أمام باونوفيتش في مواجهتي إنجلترا في 13 نوفمبر تشرين الثاني، ولاتفيا بعد ثلاثة أيام.

وأضاف رادويكو “نتيجة هاتين المباراتين لن تؤثر بأي حال من الأحوال على وضع فيلكو باونوفيتش مستقبلا.

“سنواصل المناقشات حول عقده الطويل الأمد بعد نهاية المباراتين، بغض النظر عن نتيجتيهما”.