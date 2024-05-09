بايرن غاضب بشدة من إلغاء هدفه القاتل في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد

شعر بايرن ميونيخ بالغضب الشديد بعد قرار التسلل المتأخر ضده في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.

ومع ذلك، كان مساعد الحكم قد أشار بالفعل إلى وجود تسلل وأطلق الحكم صفارته قبل أن ينطلق دي ليخت للاحتفال بهدفه، ليفوز ريال مدريد بالمباراة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن “أعتقد أن الأمر واضح للغاية ولا شك أنه يتعارض مع قواعد كرة القدم الحديثة. كارثة. كارثة مطلقة. في الهدف الثاني لريال مدريد سمحوا باستمرار اللعب. القاعدة الواضحة هي أن اللعب يجب أن يستمر. الخطأ الأول ارتكبه مراقب الخطوط والثاني ارتكبه الحكم”.

وتقدم بايرن عبر تسديدة من ألفونسو ديفيز في منتصف الشوط الثاني لكن ريال عوض تأخره بهدفين متأخرين من خوسيلو ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وقال دي ليخت إن مساعد الحكم اعتذر له بعد المباراة.

وأضاف توخيل “إنه أمر صعب للغاية. بالطبع نحن كرياضيين نقبل ذلك. لكنها مباراة في قبل النهائي، لا يتعلق الأمر بانتهاكين للقواعد. يجب على الجميع أن يقدموا أقصى ما لديهم. يجب أن يكون الحكام حاضرين أيضا. هذا ما نتوقعه. لذلك فإن الاعتذار لا يساعد حقا”.

وسقطت الكرة من يد مانويل نوير حارس بايرن لتصل إلى خوسيلو ليدرك التعادل في الدقيقة 88 لكن توخيل لم يرغب في إلقاء اللوم على حارسه الذي كان رائعا حتى تلك اللحظة.

وقال المدرب الألماني “لقد نجح في ذلك بنسبة 99 بالمئة. إنه أمر مرير للغاية. لن يوجه أحد أصابع الاتهام له وهو الأكثر تعاسة”.

وتأهل ريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في عشر سنوات وسيسعى للفوز بلقبه 15 ليعزز قمه القياسي عندما يواجه بروسيا دورتموند في استاد ويمبلي في الأول من يونيو حزيران المقبل.