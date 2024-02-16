بايرن ميونخ: المدافع "ساشا بوي" سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابته

أفاد نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، أن الظهير الأيمن ساشا بوي، الذي انضم إلى النادي الشهر الماضي، سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية أثناء التدريبات.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى بايرن قادما من غلطة سراي في 28 يناير كانون الثاني الماضي، حيث كان بطل ألمانيا يتطلع لتعزيز دفاعه المتعثر.

وقال النادي في بيان “سيغيب ساشا بوي عن صفوف بايرن ميونيخ خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أصيب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما والذي وصل في يناير بتمزق كبير في عضلات الفخذ الخلفية أثناء التدريبات”.

لم يكن من الممكن أن تأتي إصابة اللاعب السابق ضمن صفوف منتخب فرنسا للشباب في وقت أسوأ من هذا بالنسبة لبايرن، الذي يفتقد بالفعل للعديد من اللاعبين بسبب الإصابة.

وخسر الفريق أيضا آخر مباراتين وذلك بنتيجة 3-صفر في الدوري أمام باير ليفركوزن الأسبوع الماضي ويوم الأربعاء الماضي 1-صفر أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن، الذي يحل ضيفا على بوخوم يوم الأحد المقبل، المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق خمس نقاط خلف ليفركوزن المتصدر.