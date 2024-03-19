بايرن ميونخ: بافلوفيتش سيتغيب عن مباراتي ألمانيا أمام فرنسا وهولندا

قال بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، إن لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش سيضطر للانتظار لفترة أطول قليلا قبل ظهوره الأول مع المنتخب الألماني لكرة القدم بعد استبعاد الشاب من مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا في وقت لاحق هذا الشهر.

وكان اللاعب (19 عاما)، والذي يقدم موسما رائعا مع بايرن في مركز لاعب الوسط المدافع، واحدا من ستة لاعبين جدد تم اختيارهم في تشكيلة مدرب ألمانيا يوليان ناجلزمان الأسبوع الماضي لخوض مباراتين وديتين، لكنه خرج من التشكيلة الآن بسبب التهاب اللوزتين.

ويسافر المنتخب الألماني، الذي يستضيف بطولة أوروبا 2024 التي تبدأ في 14 يونيو حزيران، إلى فرنسا يوم السبت المقبل قبل أن يستضيف هولندا بعد ثلاثة أيام، إذ يتطلع ناجلزمان لاختبار اللاعبين في محاولته بناء فريق جاهز للبطولة في أقل من مئة يوم.

وكانت بداية ناجلزمان، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة هانز فليك في سبتمبر 2023، متباينة بفوز وتعادل خلال رحلة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر تليها خسارتين متتاليتين في النمسا وعلى أرضه أمام تركيا في نوفمبر.

وستلعب ألمانيا أيضا مع أوكرانيا في نورمبرج في الثالث من يونيو قبل أن تواجه اليونان في مونشنجلادباخ بعدها بأربعة أيام في آخر مبارياتها الودية قبل انطلاق بطولة أوروبا 2024.