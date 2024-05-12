الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايرن ميونخ يستعيد توازنه بعد وداع دوري الأبطال بالفوز على "فولفسبورغ"

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 9:07 مساءً
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

A A A
طباعة المقال

سجل لوفرو زفوناريك هدفا في أول مشاركة له ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ ليساهم في فوز الفريق 2-صفر على فولفسبورغ اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في آخر مباراة لبايرن على ملعبه هذا الموسم في الدوري مع اقتراب الفريق من نهاية موسم خال من الألقاب.

وبعد أربعة أيام من الخروج من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ليخفق بايرن بذلك في التتويج بأي لقب خلال موسم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، استعاد الفريق توازنه بعرض قوي أمام فولفسبورج رغم إجراء مجموعة من التغييرات بالفريق من جانب المدرب توماس توخيل.

وسجل الكرواتي زفوناريك (19 عاما)، الذي شارك في بضع مباريات من مقعد البدلاء، هدف التقدم بعد خمس دقائق من أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي للفريق.

وبعدها بتسع دقائق، أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني لبايرن الذي فرض سيطرته على المباراة.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام شتوتجارت صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويلتقي باير ليفركوزن بطل الدوري، والذي يمتلك 84 نقطة في الصدارة حاليا، مع فريق بوخوم في مباراة أخرى اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

اتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني..أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً صعباً على سيلتا فيغو
لاعبو نادي النجمة
الدوري اللبناني.. النجمة يحتفظ بالصدارة بفوز ثمين على العهد
فريق ساوثهامبتون
"وست بروميتش" يتعادل سلبيا مع "ساوثهامبتون" في ملحق الصعود بدوري الدرجة الثانية الإنكليزي

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
الوزير هيكتور حجار
الوزير حجار غاضب مما ورد في برنامج مارسيل غانم.. وتوضيح من مكتبه الإعلامي