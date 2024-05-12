بايرن ميونخ يستعيد توازنه بعد وداع دوري الأبطال بالفوز على "فولفسبورغ"

سجل لوفرو زفوناريك هدفا في أول مشاركة له ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ ليساهم في فوز الفريق 2-صفر على فولفسبورغ اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في آخر مباراة لبايرن على ملعبه هذا الموسم في الدوري مع اقتراب الفريق من نهاية موسم خال من الألقاب.

وبعد أربعة أيام من الخروج من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ليخفق بايرن بذلك في التتويج بأي لقب خلال موسم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، استعاد الفريق توازنه بعرض قوي أمام فولفسبورج رغم إجراء مجموعة من التغييرات بالفريق من جانب المدرب توماس توخيل.

وسجل الكرواتي زفوناريك (19 عاما)، الذي شارك في بضع مباريات من مقعد البدلاء، هدف التقدم بعد خمس دقائق من أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي للفريق.

وبعدها بتسع دقائق، أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني لبايرن الذي فرض سيطرته على المباراة.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام شتوتجارت صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويلتقي باير ليفركوزن بطل الدوري، والذي يمتلك 84 نقطة في الصدارة حاليا، مع فريق بوخوم في مباراة أخرى اليوم.