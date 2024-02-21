بايرن ميونخ يعلن رحيل "توماس توخيل" نهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، أنه قرر إنهاء تعاونه مع المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي رغم العقد الذي يمتد حتى 2025.

وخسر بايرن مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات وتراجع بثماني نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر في الدوري الألماني.

كما خسر 1-صفر أمام لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وتولى توخيل المسؤولية في مارس آذار 2023 خلفا ليوليان ناجلزمان لكن على الرغم من قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة فإن بايرن لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم والذي جعله يهيمن على كرة القدم الألمانية خلال العقد الماضي.