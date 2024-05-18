"بايرن ميونخ" ينهي الموسم في المركز الثالث بعد الخسارة 4-2 أمام "هوفنهايم"

أهدر بايرن ميونيخ تقدم بهدفين ليخسر 4-2 أمام مضيفه هوفنهايم بفضل ثلاثة أهداف سجلها أندريه كراماريتش في الشوط الثاني بالجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، لينهي موسما مخيبا للآمال في المركز الثالث مع رحيل المدرب توماس توخيل.

وجاء هدفا ماتياس تيل وألفونسو ديفيز ليمنحا بايرن المبتلى بالإصابات التقدم 2-صفر بحلول الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

إلا أن هوفنهايم تمكن من تقليص الفارق عبر ماكسيميليان باير بعد دقيقتين فقط، ليعود أصحاب الأرض في المباراة السريعة.

وتمكن كراماريتش من تسجيل ثلاثة أهداف مذهلة في غضون 19 دقيقة ليحطم دفاع بايرن الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وأنهى باير ليفركوزن الموسم في المركز الأول برصيد 90 نقطة، واحتل شتوتجارت المركز الثاني بعدما حصد 73 نقطة بفضل فوزه الساحق 4-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ.