بايرن ميونيخ يتعاقد مع ساشا بوي مدافع غلطة سراي

قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد إنه ضم إلى صفوفه المدافع الفرنسي ساشا بوي لاعب غلطة سراي التركي بناء على عقد يستمر حتى 2028.

وكان بوي (23 عاما) انضم إلى النادي التركي بعقد يستمر لأربعة أعوام قادما من ستاد رين الفرنسي في 2021.

ولم تعلن أي تفاصيل مالية عن الصفقة لكن وسائل إعلام ألمانية قدرت قيمتها بنحو 30 مليون يورو (32.589 مليون دولار).

وقال كريستوف فرويند مدير الكرة في بايرن ميونيخ “ساشا بوي مدافع سريع جدا ويتمتع بقوة بدنية كبيرة جدا ويتميز بكثرة الحركة في المباريات ولا يخشى الالتحامات.”

وأضاف مسؤول النادي البافاري قوله “سيحسن نوعية دفاعنا.”

ومنذ بعض الوقت يعاني بايرن الذي يحتل المركز الثاني بين فرق دوري ألمانيا خلف باير ليفركوزن من قائمة طويلة من الإصابات والغيابات التي تتضمن المدافعين البارزين دايو أوباميكانو وكونراد لايمر بعد تعرضهما للإصابة خلال الفوز الأسبوع الماضي على أونيون برلين وسيغيبان عن الملاعب جراء ذلك لأسابيع.

وخلال نفس المباراة تعرض لاعب الوسط المدافع يوزوا كيميش للإصابة أيضا بينما يغيب المدافعان كيم مين-جاي ونصير مزراي بسبب وجودهما مع منتخبي بلديهما في حين يعاني المدافع بونا سار من الإصابة أيضا.