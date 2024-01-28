الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايرن ميونيخ يتعاقد مع ساشا بوي مدافع غلطة سراي

منذ 52 دقيقة
شعار فريق بايرن ميونيخ

شعار فريق بايرن ميونيخ

A A A
طباعة المقال

قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد إنه ضم إلى صفوفه المدافع الفرنسي ساشا بوي لاعب غلطة سراي التركي بناء على عقد يستمر حتى 2028.

وكان بوي (23 عاما) انضم إلى النادي التركي بعقد يستمر لأربعة أعوام قادما من ستاد رين الفرنسي في 2021.

ولم تعلن أي تفاصيل مالية عن الصفقة لكن وسائل إعلام ألمانية قدرت قيمتها بنحو 30 مليون يورو (32.589 مليون دولار).

وقال كريستوف فرويند مدير الكرة في بايرن ميونيخ “ساشا بوي مدافع سريع جدا ويتمتع بقوة بدنية كبيرة جدا ويتميز بكثرة الحركة في المباريات ولا يخشى الالتحامات.”

وأضاف مسؤول النادي البافاري قوله “سيحسن نوعية دفاعنا.”

ومنذ بعض الوقت يعاني بايرن الذي يحتل المركز الثاني بين فرق دوري ألمانيا خلف باير ليفركوزن من قائمة طويلة من الإصابات والغيابات التي تتضمن المدافعين البارزين دايو أوباميكانو وكونراد لايمر بعد تعرضهما للإصابة خلال الفوز الأسبوع الماضي على أونيون برلين وسيغيبان عن الملاعب جراء ذلك لأسابيع.

وخلال نفس المباراة تعرض لاعب الوسط المدافع يوزوا كيميش للإصابة أيضا بينما يغيب المدافعان كيم مين-جاي ونصير مزراي بسبب وجودهما مع منتخبي بلديهما في حين يعاني المدافع بونا سار من الإصابة أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

تشافي هيرنانديز يحسم مستقبله مع نادي برشلونة.. ماذا قال؟
مشجع من ذوي اﻻحتياجات الخاصة يقترح الدخول بصحبة رونالدو للملعب.. وتركي آل الشيخ يرد
منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس إفريقيا والسيسي يوجه رسالة

الأكثر قراءة

سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني