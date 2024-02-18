بايرن ميونيخ يتلقى ثالث هزيمة على التوالي بخسارته 3-2 أمام بوخوم

خسر حامل اللقب بايرن ميونيخ 3-2 أمام بوخوم (الأحد 18-2-2024) لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي للفريق البافاري في كل المسابقات ويظل متأخرا بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وشهدت المواجهة طرد دايو أوباميكانو من صفوف بايرن للمباراة الثانية على التوالي، حيث طرد اللاعب خلال الهزيمة أمام لاتسيو الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 13 بهدف سجله جمال موسيالا لكن بوخوم رد بهدفين خلال الشوط الأول سجلهما تاكوما أسانو وكيفن شلوتربك في عودة مذهلة لأصحاب الأرض زادت من الضغوط على توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ.

وتوقفت المباراة بشكل متكرر إثر قيام مشجعين بإلقاء كرات تنس إلى أرضية الملعب احتجاجا على خطط لاستثمارات أجنبية في الدوري الألماني.

وأضاف بوخوم الهدف الثالث في الدقيقة 85 بواسطة كيفن شتوجر من ركلة جزاء احتسبها الحكم مع طرد أوباميكانو بسبب توجيه ضربة بالمرفق للاعب منافس داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لبايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكون الهدف 25 له في الدوري.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 50 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف ليفركوزن بينما صعد بوخوم إلى المركز 11 رافعا رصيده إلى 25 نقطة.