بايرن ميونيخ يرد على المشككين بفوز كبير على تشيلسي

قال بايرن ميونيخ إن الفوز 3-1 على ضيفه تشيلسي أمس الأربعاء في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يعزز صورته وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن قدرة الفريق على المنافسة في أرفع مسابقة قارية للأندية.

وتألق بايرن ميونيخ أمام منافسه الفائز بكأس العالم للأندية وسجل هدافه هاري كين هدفين ليحقق فوزا كبيرا خفف من بعض المخاوف بشأن ضعف خيارات التشكيلة بعدما أخفق النادي في تحقيق أهدافه في سوق الانتقالات الأخيرة.

وقال جوناثان تاه مدافع بايرن ميونيخ “من الجيد أن نرى (مثل هذا الأداء). أظهر الفريق معدنه الحقيقي.

“قال الناس الكثير عن الفريق وكانت هناك بعض التصريحات التي نالت من احترام اللاعبين. أظهر الفريق معدنه الحقيقي ونريد أن نواصل الأداء بهذه الطريقة”.

ويتصدر بايرن، بطل أوروبا ست مرات، الدوري الألماني بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات لكن الجماهير تتساءل عما إذا كانت تشكيلة الفريق المحدودة ستكفيه لمواصلة الأداء على أعلى المستويات في دوري الأبطال على مدار موسم كامل.

كما أضاع النادي أيضا الفرصة للتعاقد مع لاعبين بارزين في فترة الانتقالات بما في ذلك فلوريان فيرتز الذي فضل الانتقال لليفربول والمهاجم نيك فولتماده الذي انضم إلى نيوكاسل يونايتد.

وتعاقد بايرن في اللحظة الأخيرة على سبيل الإعارة مع نيكولا جاكسون لاعب تشيلسي.

وحتى الرئيس الفخري لبايرن وعضو مجلس الإدارة الحالي أولي هونيس قلل من حظوظ فريقه في أوروبا هذا الموسم قائلا قبل عدة أيام إنهم سيخوضون دوري الأبطال “مثل (نادي هوفنهايم الألماني الذي يحتل منتصف جدول الترتيب)”.

لكن أداء بايرن أمس الأربعاء وسيطرته الكاملة على مجريات الأمور وإضاعة العديد من الفرص أثار إعجاب هونيس الذي شاهد المباراة من المدرجات.

وقال تاه “لم يكن بايرن فريقا مستضعفا في السابق. لسنا بحاجة إلى قول الكثير. نرد في أرض الملعب وهذا ما فعلناه”.