بايرن ميونيخ يسحق بروج 4-صفر ليواصل سلسلة انتصاراته بدوري الأبطال

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه كلوب بروج 4-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بفضل ثلاثة أهداف سجلها في أول 34 دقيقة ليحافظ على بدايته المثالية للموسم ويحقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة.

وفاز بطل ألمانيا الآن بجميع مبارياته 12 في جميع المسابقات هذا الموسم وحصل أيضا على مكان مبكر في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد أن جمع العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط.

سجل أهداف الشوط الأول لينارت كارل (17 عاما)، الذي أصبح أصغر لاعب ألماني يسجل في البطولة وهاري كين، الذي رفع رصيده إلى 20 هدفا من 12 مباراة مع بايرن هذا الموسم، ولويس دياز في الدقيقة 34، قبل أن يضيف البديل نيكولاس جاكسون هدفا آخر في الدقيقة 79.

وكان بإمكان الفريق البافاري، الذي يتصدر السباق نحو حصد لقب دوري الدرجة الأولى الألماني بسبعة انتصارات من سبع مباريات، أن يزيد حصيلته لكنه أهدر ست فرص ذهبية وسدد مرتين في إطار المرمى بينما عانى الفريق البلجيكي من إيقاع اللعب السريع لأصحاب الأرض.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على باريس سان جيرمان حامل اللقب في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل بينما يستضيف كلوب بروج، الذي يملك ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، برشلونة في اليوم التالي.