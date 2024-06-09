بايرن ميونيخ يعلق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علق ماكس إيبرل، المدير الرياضي في بايرن ميونخ، على صفقة انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الأيام الماضية.

وأعلن الملكي عن ضم النجم الفرنسي عقب شهور من التكهنات، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال مجاني ولكن ستكلف النادي الإسباني مبالغ ضخمة في صورة عمولات للاعب ومحيطه بحسب التقارير.

وعن ذلك، قال إيبرل مع “سبورت بيلد”: “يمكن دوماً أن تصبح شخصاً جامع للأموال، وهذا الشخص سيكون بمثابة مسمار في نعش كرة القدم، إذا جفت الأموال في مجالنا، لن يتبقى ما يمكن أن نعمل حوله”.

وأكمل: “نتحدث عن مئات الملايين ولكن تشعر أن الأمر على وشك الانفجار، في مرحلة ما ستأتي السعودية وسنتخطى مرحلة التشبع، هذا ليس أمراً جيداً ويجب أن أقوله لأكون منصفاً”.

وواصل إيبرل: “الأموال حالياً تغادر السوق، على الأقل في الماضي الأندية كانت تستفيد، أعرف أن لا أحد سيحتفل إذا حللنا خامساً وحسابنا زاد بنفس قيمة المبالغ (التي تحصل عليها مبابي)، ولكن بايرن نجح في موازنة المعادلة”.