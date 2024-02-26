بايرن ميونيخ يعين إيبرل مديراً رياضياً بعد أشهر من مغادرة لايبزيج

عين بايرن ميونيخ ماكس إيبرل مديرا رياضيا جديدا له بعد أشهر من إقالته من منصب المدير الإداري لقطاع الرياضة في رازن بال شبورت لايبزيج.

وأعلن بايرن ميونيخ الاثنين أن إيبرل لاعب الفريق سابقا انضم إلى النادي بعقد حتى يونيو\حزيران 2027 وسيتولى المسؤولية في الأول من مارس\آذار.

وشغل إيبرل (50 عاما) منصب المدير الرياضي في بروسيا مونشنجلادباخ لمدة 14 عاما قبل أن ينضم إلى لايبزيج في 2022.

وأقاله لايبزيج في سبتمبر\أيلول بعد أن ربطته تكهنات إعلامية بالانتقال إلى بايرن.

وقال هربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن في بيان “لا يملك إيبرل عقودا من الخبرة في إدارة كرة القدم فحسب، بل بدأ أيضا مسيرته مع اللعبة في نادي بايرن ميونيخ وتحول إلى الاحتراف هنا.

“نحن مقتنعون بأنه سيعكف على تشكيل مستقبل هذا النادي بنجاح”.

وقال إيبرل إنه سيتعامل مع المنصب الجديد “بكثير من الاحترام والتواضع”.

وأضاف “لقد أمضيت طفولتي وشبابي بالكامل في بايرن ميونيخ والمدينة ومن الرائع العودة الآن في دور جديد مع النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي”.

ويحل بايرن، الذي يتأخر بثماني نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، ضيفا على فرايبورج يوم الجمعة.