بايرن ميونيخ يمدد عقد مدربه كومباني حتى 2029

منذ ساعتين
شعار فريق بايرن ميونيخ

قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الثلاثاء إن النادي ومدربه فينسن كومباني وافقا على تمديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى عام 2029.

وحصد المدرب البلجيكي، الذي تولى المسؤولية العام الماضي بعقد مبدئي حتى 2027، لقب الدوري في موسمه الأول ويتصدر بايرن حاليا الدوري المحلي بسبعة انتصارات من سبع مباريات.

وقال كومباني في بيان للنادي “أشعر وكأنني هنا منذ فترة أطول بكثير، وأنني أفهم النادي جيدا. حتى الآن، كانت تجربة رائعة – بدأنا رحلة رائعة. دعونا نواصل العمل الجاد ونحتفل بمزيد من النجاحات”.

وفاز الفريق البافاري، الذي سيستضيف كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، في 11 مباراة متتالية في كافة المسابقات حتى الآن في انطلاقة مثالية لموسمه.

    المصدر :
  • رويترز

