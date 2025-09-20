بايرن يحافظ على بدايته المظفرة بثلاثية كين ضد هوفنهايم بالدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بدايته المظفرة في المسابقة بتغلبه 4-1 على مضيفه هوفنهايم اليوم السبت بعدما سجل هاري كين ركلتي جزاء ليحقق ثلاثيته التاسعة بقميص البافاري.

وأجرى فينسن كومباني خمسة تغييرات على تشكيلة الفريق التي فاز بها بايرن على تشيلسي في مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وقدم الجناح الشاب لينارت كارل (17 عاما)، الذي شارك أساسيا لأول مرة، التمريرة الحاسمة في الهدف الأول من ركلة ركنية افتتح منها كين التسجيل لمتصدر الترتيب.

وعزز كين تقدم الضيوف مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء احتُسبت إثر لمسة يد، قبل أن يكمل ثلاثيته من ركلة جزاء أخرى عقب تعرض البديل مايكل أوليس لعرقلة داخل المنطقة.

وسجل فلاديمير كوفال هدف هوفنهايم الوحيد من ركلة حرة اصطدمت بدفاع الضيوف وغيرت اتجاهها في الدقيقة 82، لكن بايرن أكد تفوقه في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أكمل سيرج جنابري الرباعية.