بايرن يستهدف الفوز في كولن بكأس ألمانيا لتعزيز بدايته المثالية

قال فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ الثلاثاء إن فريقه فعل الكثير من الأشياء الصحيحة ليحقق سلسلة من 13 فوزا متتاليا في كافة المسابقات هذا الموسم وسيحتاج إلى مواصلة هذا الزخم عندما يواجه كولن في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وحقق بايرن ميونيخ فوزه 13 في نفس عدد المباريات بكافة المسابقات عندما تغلب بسهولة على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 3-صفر يوم السبت الماضي ليتصدر الدوري الألماني بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.

وعادل بايرن الرقم القياسي لأفضل بداية لموسم في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، والذي حققه ميلان فقط موسم 1992-1993.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم “نفعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح حاليا، وعلينا أن نكرر ذلك في المباراة القادمة. حتى الآن كان أداء كولن جيدا. يجب أن نشيد بهم على أدائهم الدفاعي. إنهم يتحركون بسرعة كبيرة.

“إنهم سيلعبون على أرضهم، لذلك لديهم كل الحق للإيمان بفرصهم. لكننا متعطشون للغاية لهذه الكأس”.

وينتظر بايرن، الذي بلغ نهائي كأس ألمانيا آخر مرة عام 2020، أسبوعا مزدحما بخوضه ثلاث مباريات في سبعة أيام بدءا من زيارة ملعب كولن غدا.

وسيستضيف المتألق باير ليفركوزن في الدوري يوم السبت المقبل قبل مواجهة باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ “التعطش لمباراة الغد كبير للغاية. إنها مباراة إقصائية. الجميع لديه رغبة كبيرة في العودة إلى برلين (لخوض نهائي الكأس)”.