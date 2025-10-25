بايرن يسحق مونشنجلادباخ 3-صفر ليحقق فوزه 13 تواليا في انطلاقة مثالية

احتاج بايرن ميونيخ المتصدر لأكثر من ساعة ليسجل أمام عشرة لاعبين من بروسيا مونشنجلادباخ، ليفوز 3-صفر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته 13 التي خاضها هذا الموسم في المسابقات كافة.

وسجل جوشوا كيميش الهدف الأول بعد 64 دقيقة، وأضاف البديل رافائيل جيريرو الهدف الثاني بعد خمس دقائق، قبل أن يختتم الواعد لينارت كارل الثلاثية في الدقيقة 81، بعدما سجل أيضا في الفوز على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ولدى بايرن 24 نقطة محققا العلامة الكاملة بعد ثماني مباريات في الدوري، متقدما بفارق خمس نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج الذي فاز 6-صفر في أوجسبورج.

وكاد بايرن، الذي حقق رقما قياسيا جديدا في الدوري بتسجيل 30 هدفا في ثماني مباريات، أن يتقدم عقب 55 ثانية فقط بعد سلسلة من التمريرات بين هاري كين ونيكولاس جاكسون لتصل الكرة إلى لويس دياز لكن المهاجم الكولومبي فشل في استغلال الفرصة.

وكافح مونشنجلادباخ، لكن حظوظه بدأت في الانهيار في الدقيقة 18 بعد طرد ينس كاستروب الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف.

وعلى الرغم من تراجع صاحب الأرض، إلا أن بايرن لم يطلق أي تسديدة بعد محاولة دياز المبكرة، حتى أطلق كين تسديدة ضعيفة في الدقيقة 43.

وكانت المباراة في اتجاه واحد بعد نهاية الاستراحة، إذ أهدر مايكل أوليس فرصتين في الدقيقة 50، ولم يحتسب هدف كين بعدها بقليل بداعي التسلل.

وتمكن كيميش من منح بايرن التقدم في الدقيقة 64، بعدما وجد المساحة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف جيريرو النتيجة بعدها بخمس دقائق.

واختتم كارل أهداف بايرن بتسديدة رائعة في الزاوية العليا ليسجل هدفه الأول في الدوري.

وأهدر كيفن شتوجر فرصة إعادة مونشنجلادباخ للمباراة بعدما سدد ركلة جزاء اصطدمت في القائم في الدقيقة 75.

ويتذيل مونشنجلادباخ الترتيب، دون أي فوز في آخر 15 مباراة بالدوري وهو رقم سلبي للفريق.