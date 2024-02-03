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باير ليفركوزن يسحق مضيفه دارمشتاد بهدفين دون مقابل

منذ 11 دقيقة
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

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سحق نادي باير ليفركوزن على مضيفه دارمشتاد بهدفين دون مقابل، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأسبوع المقبل.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 33 عندما مرر أليخاندرو جريمالدو كرة إلى تيلا غير المراقب ليسكنها الشباك.

وكان بإمكان ليفركوزن إضافة هدف واحد آخر على الأقل خلال الشوط الأول، لكنه أضاع عدة فرص جيدة كانت إحداها من نصيب الوافد الجديد بورخا إجليسياس في الدقيقة 41 .

وعزز النيجيري الدولي تيلا تقدم ليفركوزن بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بمساعدة فلوريان فيرتس، مسجلا هدفه الرابع في الدوري.

ورفع باير ليفركوزن، الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم حتى الآن في كل المسابقات، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ الذي فاز 3-1 على بروسيا مونشنجلادباخ في مباراة أخرى اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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