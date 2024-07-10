بايلز وليديكي على رأس البعثة الأميركية في أولمبياد باريس

‭ ‬تتصدر لاعبة الجمباز سيمون بايلز والسباحة كاتي ليديكي بعثة أمريكية تضم 592 رياضيا يهدفون مرة أخرى لصدارة جدول الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ هذا الشهر.

ليديكي، الفائزة بعشر ميداليات أولمبية، وبايلز، المصنفة كأفضل لاعبة جمباز على الإطلاق، هما اثنتان فقط من بين 66 بطلا و250 رياضيا سيعود للمشاركة في الأولمبياد ضمن بعثة أمريكية قوية أعلن عنها اليوم الأربعاء.

وحققت البعثة الأمريكية 39 ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، أكثر بميدالية واحدة عن الصين، وعادت إلى الوطن بأفضل سجل ميداليات بعدما حققت 113 ميدالية.

وقال روكي هاريس مدير الرياضة وخدمات الرياضيين في اللجنة الأولمبية الأمريكية “قد أظهر هؤلاء الرياضيون الرائعون البالغ عددهم 592 في فريق الولايات المتحدة تفانيا وشغفا لا مثيل لهما في سعيهم لتحقيق التميز خلال طريقهم للفوز بمكان في البعثة الأمريكية المشاركة في أولمبياد 2024 وتمثيل الولايات المتحدة في باريس”.

“هذا الصيف، سوف يدهشنا رياضيو الولايات المتحدة بموهبة غير عادية وروح لا تقهر، وسوف يلهمون بلا شك الجيل القادم”.

وسيمثل هؤلاء الرياضيون الولايات المتحدة في 44 رياضة في أولمبياد باريس التي تبدأ في 26 يوليو تموز الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس آب المقبل.