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بتراضي الطرفين.. كوريا الجنوبية تقيل مدرب منتخبها النسائي للقدم

منذ ساعتين
كرة القدم- تعبيرية

كرة القدم- تعبيرية

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قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الخميس إنه أنهى وبتراضي الطرفين عقد كولين بيل مدرب المنتخب النسائي الأول للبلاد للعبة الشعبية.

وتولى بيل وهو إنجليزي تدريب منتخب كوريا الجنوبية النسائي في 2019 وقاده إلى نهائي كأس آسيا للكرة النسائية في 2022.

وخلال العام الأخير جاءت نتائج منتخب كوريا الجنوبية النسائي ضعيفة بينما خرج الفريق من كأس العالم 2023 بدون أي فوز في دور المجموعات كما خسر في دور الثمانية في دورة الألعاب الآسيوية وفشل في التأهل للألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان “أدرك الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن المنتخب الوطني النسائي الحالي يحتاج إلى تغييرات من أجل الحصول على دفعة للأمام وأنه من الأفضل الاعداد لذلك الآن.”

وأضاف البيان “وأيضا أراد المدرب بيل إنهاء عقده قبل ستة أشهر من الموعد لأسباب تتعلق بخططه المستقبلية والشخصية.”

وأشار الاتحاد إلى أنه سيبدأ عملية البحث عن مدرب جديد يمكنه إحداث تغييرات كبيرة في الفريق تجعله أكثر قدرة على المنافسة.

    المصدر :
  • رويترز

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