بتسجيله 43 نقطة.. برونسون يقود نيويورك نيكس للفوز في المباراة الأولى ضد إنديانا بيسرز

تابع جالين برونسون سحره في مرحلة ما بعد الموسم الاعتيادي عندما سجل 43 نقطة في رابع مباراة على التوالي يسجل فيها 40 نقطة أو أكثر في فوز نيويورك نيكس 121-117 على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة الأولى بالجولة الثانية من الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز دونتي ديفينتشينتسو 21 بين 25 نقطة في الشوط الثاني وأضاف جوش هارت 24 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة لنيويورك الذي عوض تأخره بفارق تسع نقاط في الربع الأخير.

وسجل إيزيا هارتنشتاين 13 نقطة وأضاف أو.جيه أنونوبي 13 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة لنيكس.

وأحرز مايلز تيرنر 23 نقطة وباسكال سياكام 19 نقطة وسجل تي.جيه ماكونيل 18 نقطة لبيسرز. وسجل كل من آرون نسميث وأوبي توبين 12 نقطة وأضاف أندرو نيمبارد 11 نقطة.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الأربعاء في نيويورك.

وأصبح برونسون رابع لاعب في تاريخ الأدوار الإقصائية بالبطولة يسجل 40 نقطة أو أكثر في أربع مباريات متتالية. وحقق جيري ويست الرقم القياسي بتسجيله 40 نقطة أو أكثر في ست مباريات متتالية عام 1965، بينما أحرز برنارد كينج (1984) ومايكل جوردان (1993) هذا الرقم في أربع مباريات متتالية بالدوري.