بتسيكي يتغلب على فرنانديز ليفوز بسباق السرعة في جائزة أستراليا للدراجات النارية

حقق ماركو بتسيكي انتصاره الثالث في أربعة سباقات سرعة ببطولة العالم للدراجات النارية، بعدما تخطى متسابق فريق أبريليا بداية غريبة ليتغلب على راؤول فرنانديز من فريق تراك هاوس في سباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم السبت.

واصطدم السائق الإيطالي (26 عاما) الذي خسر بصعوبة مركز أول المنطلقين في السباق الرئيسي لصالح فابيو كوارتارارو متسابق ياماها، بنورس عند مغادرته شبكة الانطلاق في لفة الإحماء على حلبة فيليب آيلاند.

لكن بتسيكي حافظ على رباطة جأشه وتجاوز فرنانديز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق السرعة المكون من 13 لفة، ليحقق فوزه الثاني تواليا في سباقات السرعة.

وقال بتسيكي “كان الأمر صعبا للغاية في البداية لأنني اصطدمت بطائر كبير لسوء حظه، ولسوء حظي أيضا لأنني كنت مذعورا، لكن لحسن الحظ لم ينكسر شيء في الدراجة، وأنا آسف جدا لما حدث”.

وأضاف “استمتعت كثيرا عندما بدأنا سباق السرعة، كان راؤول مبهرا في البداية وسريعا للغاية. لم أستطع اللحاق به، وعندما نجحت ارتكبت خطأ، فاضطررت إلى خوض لفات صعبة مجددا”.

وأكمل “لكنني قمت بعمل مذهل، وأنا سعيد جدا بالفوز اليوم. هذا من أجل الفريق وزملائي وكل جماهيري”.

وواصل بتسيكي الذي سيضطر لتنفيذ عقوبة اللفة الطويلة المزدوجة في سباق الأحد، بعد اصطدامه بمارك ماركيز خلال سباق جائزة إندونيسيا الكبرى، مستواه القوي بعد عودة مذهلة حقق من خلالها الفوز بسباق السرعة في إندونيسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت بداية فرنانديز الذي انطلق من المركز الرابع، قوية وتصدر معظم مراحل السباق، لكنه اضطر في النهاية للاكتفاء بالمركز الثاني.

وقال الإسباني بعد صعوده على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي في سباقات السرعة “كنت مسترخيا للغاية على الدراجة، وحاولت عدم ارتكاب أي أخطاء”.

وأضاف “رأيت ماركو يأتي بسرعة كبيرة وحاولت بذل أقصى جهدي، وعندما أدركت أنني لا أستطيع اللحاق به حاولت الصمود، لأنه يجب الحفاظ على الإطار الخلفي على مثل هذه الحلبة”.

وأخفق المتسابق المحلي المفضل جاك ميلر من فريق بريما براماك، وهو أول متسابق أسترالي منذ كيسي ستونر في 2012 ينطلق من الصف الأول في سباق فيليب آيلاند، في الصعود على منصة التتويج، بعدما تجاوزه بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم) ليحتل المركز الثالث.

وحصل فابيو دي جيانانتونيو متسابق فريق (في.آر.46 ريسنج) على المركز الخامس، متفوقا على مارك ماركيز الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.

وفشلت مساعي كوارتارارو في تحويل لفته القياسية في التجارب التأهيلية إلى أداء قوى في السباق لينهيه الفرنسي في المركز السابع.

واستمرت معاناة بطل العالم مرتين في الفئة الأولى فرانشيسكو بانيايا هذا الموسم، بعدما احتل الإيطالي المركز 19.