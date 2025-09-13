بتسيكي يفوز بسباق السرعة في سان مارينو بعد تعرض المتصدر ماركيز لحادث

فاز ماركو بتسيكي متسابق فريق أبريليا بسباق السرعة في جائزة سان مارينو الكبرى اليوم السبت بعد تعرض متصدر بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية للفئة الأولى مارك ماركيز لحادث أبعده عن صدارة السباق الذي أقيم في معقل فريقه دوكاتي بعدما فشل المتسابق الإسباني في إنهاء السباق على منصة التتويج لأول مرة في سباقات السرعة هذا الموسم.

وتمكن القوي ماركيز من شق طريقه من الصف الثاني للمركز الثاني قبل أن يتجاوز المتصدر بتسيكي في منتصف مسافة السباق.

لكن ماركيز، بطل العالم ست مرات والمتوج 14 بسباقات السرعة هذا الموسم، ارتكب خطأ نادرا في القطاع الأخير ليبتعد عن الصدارة.

وأنهى شقيقه أليكس ماركيز متسابق فريق جريسيني ريسنج السباق في المركز الثاني ليقلص الفارق في صدارة البطولة إلى 173 نقطة ويحافظ على آماله الضئيلة في الفوز باللقب فيما تفوق فابيو دي جيانانتونيو متسابق فريق (في.آر.46 ريسنج) على زميله فرانكو موربيديلي ليحتل المركز الثالث.