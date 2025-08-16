بتسيكي ينطلق أولاً في سباق النمسا للدراجات النارية

سجل ماركو بتسيكي متسابق فريق أبريليا انعطافة مذهلة ليحرز مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم في جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم السبت، بينما انتهى سعى متصدر البطولة مارك ماركيز لحجز مكان في الصف الأول بانزلاق دراجته إلى منطقة الحصى بعد حادث تصادم مكلف.

تعين على بتسيكي أن يستبسل خلال التجارب التأهيلية الأولى ليضمن مكانا في التجارب التأهيلية الثانية قبل أن يسجل زمنا قدره دقيقة واحدة و28.060 ثانية لينتزع مركز أول المنطلقين على حلبة رد بول رينج.

وهذه هي المرة الخامسة في مسيرة بتسيكي التي ينطلق فيها من المركز الأول والأولى منذ جائزة الهند الكبرى في 2023 وينسب السائق الإيطالي الفضل إلى فالنتينو روسي، البطل المميز في سباقات الدراجات النارية، في المساعدة الحاسمة التي قدمها في وقت متأخر من الليل بعد جلسات التجارب الحرة المخيبة للآمال أمس الجمعة.

قال بتسيكي، الذي تدرج في صفوف أكاديمية روسي (في.آر46) لسائقي الدراجات “بعد ظهر أمس، شعرتُ ببعض الحزن لأني رأيت بعض الإيجابيات. لكن بعدها وخلال التجارب الحرة لم أتمكن من تسجيل أي زمن في اللفة”.

وأضاف “اكتشفنا المشكلة… عليّ أن أشكر فالي كثيرا لأنه حضر أمس وعملنا حتى وقت متأخر من الليل، ونعم، شكرا جزيلا له”.

وتابع “وأيضا، شكرا للفريق، لقد قام بعمل رائع كالعادة. سأبذل قصارى جهدي، كما هو الحال دائما، بعد ظهر اليوم (في سباق السرعة) ثم غدا”.

ينضم إلى بتسيكي في الصف الأمامي كل من أليكس ماركيز سائق جريسيني ريسنج، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة، وفرانشيسكو بانيايا سائق دوكاتي.

يسعى مارك ماركيز، الذي فاز بآخر خمس سباقات جائزة كبرى، إلى تحقيق فوزه الأول على حلبة رد بول رينج لكن بعد أن سجل في البداية أسرع لفة خرج عن الصف الأول وسينطلق رابعا على شبكة الانطلاق.

انتهت محاولة المتسابق الإسباني في اللفة الأخيرة بطريقة مثيرة عندما اصطدم بالرصيف عند المنعطف الثاني وانزلق إلى الحصى ولم يتمكن من تحسين زمنه.

اضطر بيدرو أكوستا سائق فريق (كيه.تي.إم) إلى التخلي عن لفته في منتصف السباق والعودة إلى حارات الصيانة وحاول المتسابق الشاب (21 عاما) القيام بلفة أخرى للمنافسة على المركز الأول على حلبة الفريق.

بدا أكوستا في وضع جيد للانطلاق من المركز الأول عندما كان الأسرع في أول قطاعين لكنه ارتكب خطأ تطلب منه استعادة السيطرة على الدراجة وسينطلق سابعا خلف إنيا باستيانيني وفيرمين ألديجير.

في الوقت ذاته، سيغيب مافريك بينياليس سائق فريق (كيه.تي.إم تك3) عن بقية فعاليات مطلع الأسبوع بسبب آلام شديدة في كتفه الأيسر بعد عودته للتو من عملية جراحية.