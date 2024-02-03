بثلاثية.. برشلونة يفوز على آلافيس بالدوري الإسباني

استطاع النادي الإسباني برشلونة، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، بالفوز على مضيفه ألافيس بثلاثية، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفضل أهداف روبرت ليفاندوفسكي وإيلكاي جندوجان والبديل فيكتور روكي الذي طرده الحكم لحصوله على الإنذار الثاني.

افتتح برشلونة التسجيل بفضل تمريرة حاسمة من جندوجان إلى ليفاندوفسكي ليسدد البولندي الكرة من فوق الحارس أنطونيو سيفيرا ليسجل هدفه التاسع هذا الموسم.

وتقدم جندوجان في بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى بعد تمريرة بيدري ليعزز تفوق برشلونة.

وشن ألافيس هجمة مرتدة سريعة بعد دقيقتين بعد تمريرة من أليكس سولا الذي أرسل عرضية إلى سامو أوموروديون ليسجل برأسه في الشباك.

وأكمل برشلونة الثلاثية بتسديدة من روكي الذي نزل بدلا من جندوجان في الدقيقة 63.

وطرد اللاعب البرازيلي بعد تسع دقائق أخرى لحصوله على إنذارين بسبب اعتداء بالمرفق على ناهويل تيناجليا وخطأ على رافا مارين.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 50 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي سيواجه أتليتيكو مدريد غدا الأحد وبفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد.