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بثلاثية نظيفة.. نابولي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

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سجل البديل أليسيو زربين ثنائية بعد خمس دقائق فقط من نزوله أرضية الملعب ليقود نابولي إلى الفوز 3-صفر على فيورنتينا (الخميس 18-1-2024) في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم.

ونزل زربين بديلا قبل أقل من عشر دقائق على نهاية المباراة، وهز الشباك من مسافة قريبة مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 84 واصطدم رأسه بالقائم أثناء تسجيل الهدف.

وبعد تلقي العلاج، سجل اللاعب البالغ عمره 24 عاما هدفه الثاني بعد دقيقتين عندما حصل على الكرة في منتصف الملعب وانطلق إلى حدود منطقة الجزاء حيث أطلق تسديدة إلى داخل الشباك.

وأبلغ والتر ماتساري مدرب نابولي محطة (ميدياسيت) “زربين يتمتع بقدرات هائلة. للأسف الناس مهوسون باستقدام لاعبين من الخارج ويميلون لتجاهل المحليين”.

وقال “سجل هدفين رائعين، لكنه لاعب يافع يفتقد النضج في بعض المواقف، لذا نحتاج للتحلي ببعض الصبر. لكنني على قناعة بأنه سيحظى بمستقبل رائع”.

وتقدم نابولي بعد 22 دقيقة من بداية المباراة عندما أرسل جوان جيسوس تمريرة متقنة إلى داخل منطقة الجزاء ليضعها جيوفاني سيميوني في الشباك من زاوية ضيقة.

وحصل جوناتان إيكوني مهاجم فيورنتينا على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر تعرضه لعرقلة من قبل ماريو روي، وتقدم إيكوني لتنفيذ الركلة لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وأبدى فينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا إحباطه بعد إهدار ركلة جزاء أخرى هذا الموسم.

وقال “يجب علينا وضع حد لرهاب ركلات الجزاء حالا لأننا بخلاف نيكو (نيكولاس جونزاليس) نهدر الكثير من الركلات ونخسر مباريات بسبب الركلات المهدرة”.

وأقيمت المباراة على ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وتجمع المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين إنتر ميلان ولاتسيو غدا الجمعة، بينما تقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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