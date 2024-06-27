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بجائزة 100000 دولار.. الفيفا يطلق كأس العالم للعبة "فوتبول مانيجر"

منذ 58 دقيقة
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” (الخميس 27-6-2024) تنظيم أول كأس عالم للعبة الفيديو الشهيرة (فوتبول مانيجر) هذا العام.

ويتعاون (الفيفا) مع (سبورتس انتراكتيف) الشركة التي طورت اللعبة التي باعت ملايين من النسخ واستخدمتها أندية كرة القدم لاكتشاف لاعبين ومن التعرف على منافسين بفضل قاعدة بياناتها الشاملة.

ويتنافس اللاعبون في البطولة التي تقام بين 29 أغسطس آب والأول من سبتمبر أيلول المقبلين على جوائز مالية قيمتها 100000 دولار.

وقال الفيفا إن عددا من الاتحادات الأعضاء سيتلقى دعوة للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

ومن المتوقع أن يتلقى اتحادات من القارات الست دعوات، بينما يمكن للاعبين التسجيل عبر موقع الفيفا.

    المصدر :
  • رويترز

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