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بحار كندي لبناني الأصل يتصدر السباق الدولي لقيادة المراكب الشراعية

منذ ساعتين
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فاز البحار الكندي اللبناني الأصل كارلوس سليم شراباتي، بالمرتبة الأولى والميدالية الذهبية في السباق الدولي للفتيان لقيادة المراكب الشراعية المنعقد في مدينة فيانا دو كاستللو في البرتغال.

وقد شارك في هذه الدورة 277 بحارا من الفتيان من مختلف أنحاء العالم.

وصرح كارلوس عن انطباعاته الأولى بقوله: “لم استوعب بعد ماذا حدث. ولم أشعر بعد بحقيقة ما جرى”.

وينتمي كارلوس إلى نادي بوينت كلير لليخوت في كندا، وإلى نادي كاسكايس البحري في البرتغال. وهو اليوم في عمره السابع عشر.

وقد بدأ بالتدرب على هذه الرياضة في مدينة أتاوا، العاصمة الكندية، منذ ثلاث سنوات، ثم واظب على هذا التدريب القاسي المتواصل في مدينة ليزبون، العاصمة البرتغالية، منذ سنتين.

وكارلوس تلميذ مدرسة الليسيه الفرنسية في مدينة مونتريال في كندا، وهو في سنة البكالوريا التي ينهيها هذا العام الدراسي، قبل التحاقه بالجامعة السنة القادمة.

وقد فاز بالمرتبة الثانية جوزب تافرا من كروويشيا، وأحرز المرتبة الثالثة علي باورز أوزدمير من تركيا.

    المصدر :
  • وكالات

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