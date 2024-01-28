الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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بخماسية.. فياريال يضرب برشلونة

منذ 9 دقائق
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حسم نادي فياريال نتيجة المبارة بخماسية على حساب مضيفه برشلونة يوم أمس السبت.

وحقق فياريال فوزا بنتيجة 5-3 على حساب مضيفه برشلونة في مباراة جمعتهما يوم أمس السبت في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدفين من إمضاء جيرارد مورينو، والمغربي إلياس أخوماش في الدقيقتين 41، و54، لكن برشلونة رد بقوة وبثلاثة أهداف حملت توقيع إلكاي غوندوغان، بيدري، ومدافع فياريال إيريك بايلي بالخطأ في مرماه في الدقائق 60 و68 و71.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة 84، أدرك غونسالو جيديش هدف التعادل لفياريال ثم سجل له ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، واختتم خوسي لويس موراليس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة “90+12”.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث في الدوري بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ14.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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