بخماسية.. لايبزيج يخسر أمام شتوتجارت بدوري ألمانيا فكيف سيواجه ريال مدريد بدوري الأبطال؟

فاز النادي الألماني شتوتجارت غلى ضيفه لايبزيج، بخماسية قابلها هدفين، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، ليحكم الفريق قبضته على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل اللاعب دينيز أونداف ثلاثية قاد بها شتوتجارت إلى الفوز 5-2 على ضيفه لايبزيج الذي يواجه ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في فبراير شباط المقبل.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري لنادي لايبزيج، كما أنها المباراة الرابعة على التوالي له في المسابقة بدون فوز.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق أربع نقاط على لايبزيج صاحب المركز الرابع والذي يتفوق بفارق الأهداف فقط على بروسيا دورتموند الذي يلتقي بوخوم غدا الأحد.

وافتقد شتوتجارت لجهود أبرز هدافيه سيرو جيراسي، الذي يشارك مع منتخب غينيا في كأس أمم أفريقيا، لكنه تفوق بشكل كبير في الشوط الأول وسجل ثنائية خلال خمس دقائق ليفرض سيطرته.

وافتتح إنزو ميلوت التسجيل لشتوتجارت في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يعزز أونداف تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

ورد لايبزيج، الذي سعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، بهدف سجله بنجامين سيسكو في الدقيقة 32.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل جامي لويلينج ثالث أهداف شتوتجارت ليعوض فرصة تهديفية أهدرها قبيل نهاية الشوط الأول.

وقلص لويس أوبيندا الفارق مجددا عندما أضاف الهدف الثاني للايبزيج في الدقيقة 55 إثر مجهود فردي وتسديدة رائعة، لكن الفريق تلقى ضربة أخرى بعدها بقليل عندما استغل أونداف غياب الرقابة عنه وسجل الهدف الرابع لشتوتجارت في الدقيقة 56.

وأكمل أونداف ثلاثيته في الدقيقة 75 من متابعة لكرة سددها وتصدى لها الحارس يانيس بلاسفيتش.