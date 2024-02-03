بخماسية نظيفة.. أستون فيلا يفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد

فاز نادي أستون فيلا على مضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، ليرتقي للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ووصل فريق المدرب أوناي إيمري، الذي حقق ثاني انتصار في ست مباريات بالدوري، إلى النقطة 46 نقطة متساويا مع أرسنال ثالث الترتيب الذي تتبقى له مباراة واحدة.

ويتجمد رصيد شيفيلد متذيل الترتيب، أكثر فرق المسابقة استقبالا للأهداف برصيد 59 هدفا، عند عشر نقاط بفارق عشر نقاط عن منطقة الأمان.

وافتتح جون مكجين التسجيل في الدقيقة 12 عندما استغل تسديدة واتكينز التي ارتدت عن العارضة، قبل أن يزيد واتكينز وليون بيلي وتوري تسلمانس غلة الأهداف لتصبح النتيجة 4-صفر في نهاية الشوط الأول.

وسجل أليكس مورينو الهدف الخامس بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مستغلا عرضية لعبها واتكينز ليطلق اللاعب الإسباني الخالي من الرقابة تسديدة مباشرة قوية إلى داخل الشباك.