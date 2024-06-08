بدائل طبيعية لكريم الحماية من الشمس

عند التعرض لأشعة الشمس خلال موجات الحر الشديدة يجب استخدام كريمات الشمس للوقاية من أشعة الشمس الضارة ، التي غالبًا تعتمد على مواد كيميائية لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية للشمس، وعلى الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه المواد الكيميائية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تهيج البشرة الحساسة وتثير المخاوف بشأن تأثيرها على المدى الطويل.

فواقي الشمس يشبه شاشة واقية أو درع تضعه على بشرتك لحمايتها من أشعة الشمس الضارة التي قد تعرض بشرتك للالتهابات وخاصة إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة، وأيضا تزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد، لذا يجب التعرف على البدائل الطبيعية.

بدائل طبيعية لواقي الشمس للحماية من التهاب الجلد

وفقا لموقع “هيلث سايد”، فإنه يفضل استبدال واقى الشمس المعتاد ببدائل طبيعية، تقوم بتقديم نفس الفعالية الخاصة بواقي الشمس، وهي الحماية من أشعتها، وهذه الحيل الطبيعية هي :

– زيت جوز الهند، فهو مرطب طبيعي، يغذي البشرة ويحافظ على نضارتها،. يمكن أن تكون خصائصه المضادة للميكروبات مفيدة لصحة البشرة.

-زيت اللوز يهدئ حروق الشمس ويعزز شفاء الجلد.

– تساعد اعشاب مثل الصبار على تهدئة حروق الشمس وتعزز إصلاح الجلد.

– عشب النيم، فهو عشب مضاد للبكتيريا والفطريات، مثالي للبشرة المعرضة لحب الشباب، يساعد على تحسين إنتاج الكولاجين، ويعزز مرونة الجلد، ويقلل التجاعيد.

وحث التقرير، على أنه فى حال استخدام واقى الشمس، فإنه يلزم إعادة استخدامه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وإعادة تطبيقه، خاصة بعد السباحة أو التعرق أو التجفيف، والهدف الحماية من أشعة الشمس الضارة.