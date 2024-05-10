بدناريك يفوز بسباق 200 متر في لقاء الدوحة بالدوري الماسي

أطلق كينيث بدناريك رسالة تحذير لمنافسيه في أولمبياد باريس بعدما حقق أفضل زمن شخصي في سباق 200 متر ليعتلي منصة تتويج أمريكية بالكامل في لقاء الدوحة ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، اليوم الجمعة.

وحقق بدناريك، الذي تسابق في الحارة رقم 7، زمنا قدره 19.67 ثانية، متفوقا على كورتني ليندسي (20.01 ثانية) وكايري كينج (20.21 ثانية).

وقال بدناريك الحاصل على فضية أولمبياد طوكيو “أفضل ما يمكنني فعله هذا العام هو ذهبية الأولمبياد… أعرف أنني أتمتع بالموهبة والتدريب الجيد. الركض بهذه السرعة في هذا الوقت المبكر أمر جيد جدا، هذا يعني أنني سأكون سريعا عندما نبدأ الأولمبياد.

“لا يهم الوقت، تركيزي ليس منصبا على الوقت وإنما المنافسة والحرص على إنجاز المهمة”.

وفي سباق 100 متر سيدات، تفوقت البريطانية داريل نيتا على الأمريكية تماري ديفيز في آخر 15 مترا لتفوز بفارق 0.01 ثانية في سباق حُسم بعد مراجعة فيديو لخط نهاية السباق.

وحققت نيتا زمنا قدره 10.98 ثانية، بينما جاءت الأمريكية سيليرا بارنز في المركز الثالث (11.02).

وحطم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي للقاء في سباق 400 متر حواجز بزمن قدره 46.86 ثانية.

وفي منافسات الوثب الطويل للرجال، جاء اليوناني ميلتياديس تينتوجلو حامل اللقب الأولمبي في المركز الثاني خلف الجاميكي كاري مكليود الذي سجل مسافة قدرها 8.52 متر.

وفي مشاركته الأولى هذا العام، سجل تينتوجلو 8.36 متر في محاولته الأخيرة.

وتفوق التشيكي ياكوب فادلايش على البطل الأولمبي الهندي نيراج تشوبرا في رمي الرمح بعد منافسة محتدمة فصل بينهما فيها سنتيمتران.

ولم يتمكن تشوبرا من التفوق على أفضل رمية للتشيكي والتي وصلت إلى 88.38 متر.

وتتواصل منافسات الدوري الماسي في الرباط في 19 من الشهر الجاري وتختتم في بروكسل في منتصف سبتمبر أيلول المقبل بعد أولمبياد باريس التي تقام بين 26 يوليو تموز و11 أغسطس آب.