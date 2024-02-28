براءة كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول من مزاعم سوء التصرف

أعلنت شركة رد بول النمساوية لمشروبات الطاقة اليوم الأربعاء إنه تم تبرئة كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من مزاعم سوء التصرف تجاه إحدى الموظفات.

وقال المتحدث باسم رد بول في بيان: “التحقيق المستقل في المزاعم المقدمة ضد السيد هورنر انتهى، ويمكن لرد بولا تأكيد رفض الاتهام”.

وأضاف: “المدعية لديها الحق في الاستئناف. ورد بول يثق في أن التحقيق كان عادلا وصارما ومحايدا”.

وخضع البريطاني كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب «سلوك غير لائق».

وتبيّن أن أحد العاملين في الفريق النمسوي الذي يقع مقره في بريطانيا ادّعى على هورنر.

ويرفض هورنر (50 عاماً) الذي يشغل منصب مدير فريق ريد بول منذ عام 2005، بشدة هذه الاتهامات.

وأفادت شركة ريد بول النمسوية لمشروبات الطاقة التي تملك ريد بول في بيان «بعد علمها ببعض المزاعم الأخيرة، أطلقت الشركة تحقيقاً مستقلاً».

وأضافت: «تأخذ الشركة هذه الأمور على محمل الجدّ وسيتم الانتهاء من التحقيق في أقرب وقت ممكن. لن يكون من المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت».

وتُوّج ريد بول تحت قيادة هورنر بلقب بطولة العالم للسائقين 7 مرات والصانعين 6 مرات.

وكان هيمن الفريق على منافسات الفئة الأولى العام الماضي، ففاز في 21 جائزة كبرى من أصل 22، في حين دوّن فيرستابن اسمه في سجلّات الأرقام القياسية بفوزه بـ10 سباقات توالياً في طريقه لإحراز لقبه العالمي الثالث على التوالي.